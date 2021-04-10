Sağ bek Yedlin ciddi biçimde sakatlandı
Galatasaray’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin’in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.
Galatasaray’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin’in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.
Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD’li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yedlin'in durumu MR sonrası belli olacak. Çatlaktan korkuluyor.
27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
)
Video Haberler
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- 'Erdoğan' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Türk gemisine arama
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- TRT sunucusunun zor anları
- Limonlu su içmenin 12 faydası
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?