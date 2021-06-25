Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek olan 10 ili açıkladı. Aşılama oranı yüzde 68.86 olan Edirne en çok aşı yapılan şehir listesinde olarak ilk sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 13:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Koca'nın paylaştığı tabloya göre aşılama oranı yüzde 68.86 olan Edirne ilk sırada yer aldı.

"AŞI YAPTIRANLARIN ORANI YÜKSELİYOR"

Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" çağrısı yaptı. 

Aşılamada üst sırada yer alan diğer şehirlerin listesi ise şöyle:

-Amasya, yüzde 67.66

-Eskişehir, yüzde 67.54

-Çanakkale, yüzde 67.31

-Kırklareli, yüzde 66.74

-Balıkesir, yüzde 65.16

-Muğla, yüzde 64.49

-Burdur, yüzde 64.38

-Bilecik, yüzde 64.23

-Sinop yüzde 64.03


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