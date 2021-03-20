Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart 2021 tarihlerinin illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı. Koca, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı. İllere göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşan Fahrettin Koca, 'tedbir' sözlerini yineledi.
Koca, "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.
HARİTA ŞÖYLE:
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