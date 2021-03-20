20 Mart 2021 Cumartesi, 21:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı. İllere göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşan Fahrettin Koca, 'tedbir' sözlerini yineledi.

Koca, "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.



HARİTA ŞÖYLE: