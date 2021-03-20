Koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük ölüm sayılarında artış!
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 20 Mart 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitirenlerin sayısı ise 95 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mart gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 190 bin 129 yeni testten 21 bin 61'i pozitif çıktı. Hasta sayısı 958, iyileşen sayısı 18 bin 815 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 95 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 29 bin 959'a yükseldi.
Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468, toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, iyileşen toplam hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 572'ye ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 1538 olarak tespit edildi.
Koronavirüs nedeniyle dün Türkiye'de 87 kişi vefat etmişti.
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