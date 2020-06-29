Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atıflı tedbir paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili LGS ve YKS sınavlarına atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlere sosyal medya hesabından dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleriyle ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapan Koca, bu kez de LGS ve YKS'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." ifadesini kullandı.
Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020
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