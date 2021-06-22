Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

22 Haziran 2021 Salı, 19:32

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız"