Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız"
Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız. pic.twitter.com/V6Kz9JAZSh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021
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