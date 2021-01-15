Sağlık Bakanlığı anlattı: Aşı olanlar yan etkiyle karşılaşırsa ne yapmalı?

15 Ocak 2021 Cuma, 10:25

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili detayların yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

YORGUNLUK

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

HAFİF ATEŞ, TİTREME

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KAS/EKLEM AĞRISI

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KUSMA, İSHAL

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."