Sağlık Bakanlığı anlattı: Aşı olanlar yan etkiyle karşılaşırsa ne yapmalı?
Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili detayların yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:
AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
YORGUNLUK
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
HAFİF ATEŞ, TİTREME
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
BAŞ AĞRISI
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
KAS/EKLEM AĞRISI
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
KUSMA, İSHAL
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
Video Haberler
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?