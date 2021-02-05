Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı güncek koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 7 bin 901 kişi koronavirüse yakalandı, 110 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Açıklanan hasta sayısı ise 620 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi yaşamını yitirdi.
Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 620 oldu. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 26 bin 577'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.
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