Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

05 Şubat 2021 Cuma, 19:06

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi yaşamını yitirdi.

Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 620 oldu. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 26 bin 577'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.