Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. 13 Şubat 2021 tarihli korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 93 kişi artarak 27 bin 337'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2021 tarihli tablo paylaşıldı.
Tabloya göre, son 24 saate 97 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, yeni vaka sayısı da 7 bin 706 olarak kaydedildi.
Hasta sayısının 671 olarak kaydedildiği tabloya göre bugün 7 bin 215 kişi iyileşti.
84 BİN 100 KİŞİ ENFEKTE
İlk günden bu yana açıklanan tablolara göre Türkiye'de 2 milyon 579 bin 611 yurttaş koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanan yurttaşların 2 milyon 468 bin 419'u hastalığı atlatırken, 27 bin 377'si yaşamını yitirdi. Bu sayılara göre; Türkiye'deki enfekte olan toplam kişi sayısı 84 bin 100 olarak hesaplandı.
TABLO ŞÖYLE:
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