Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 20:16

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2021 tarihli tablo paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saate 97 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, yeni vaka sayısı da 7 bin 706 olarak kaydedildi.

Hasta sayısının 671 olarak kaydedildiği tabloya göre bugün 7 bin 215 kişi iyileşti.

84 BİN 100 KİŞİ ENFEKTE

İlk günden bu yana açıklanan tablolara göre Türkiye'de 2 milyon 579 bin 611 yurttaş koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanan yurttaşların 2 milyon 468 bin 419'u hastalığı atlatırken, 27 bin 377'si yaşamını yitirdi. Bu sayılara göre; Türkiye'deki enfekte olan toplam kişi sayısı 84 bin 100 olarak hesaplandı.

TABLO ŞÖYLE: