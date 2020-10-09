Sağlık Bakanlığı raporu: İstanbul'da koronavirüsten son 1 ayda sadece 1 kişi ölmüş!

09 Ekim 2020 Cuma, 09:16

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, İstanbul'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı oldukça düşük.

Son bir ayın verilerine göre İstanbul'da koronavirüsten sadece 1 kişi ölmüş.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre; 13 Eylül 2020 tarihli raporda İstanbul'da koronavirüsten ölen sayısı 2873, 4 Ekim 2020 tarihli raporda ise ölen sayısı 2874 kişi olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 1 ayda İstanbul'da koronavirüsten 1 kişinin öldüğü raporlara girmiş oldu.

13.09.2020 tarihli raporda ölüm sayısı 2873 olarak görünüyor.

20.09.2020 tarihli raporda ise ölüm sayısında 1 artış var ve İstanbul'da ölüm sayısı 2874 olarak açıklanmış.

27.09.2020 tarihinde ölüm sayısı 2874.

Ve en son yayınlanan 04.10.2020 tarihli raporda İstanbul'da ölüm sayısı 2874.

Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliği tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bu durum karşısında bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmadı.