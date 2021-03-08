Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

08 Mart 2021 Pazartesi, 21:46

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 64 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 215 kişiye vaka, 767 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 94 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 106 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 239

Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam ağır hasta sayısı bin 239, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30, bugünkü test sayısı 139 bin 429 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 8 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: