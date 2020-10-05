Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma rehberinde 'Covid-19'lu kişinin yanında maske ile eğitime devam edilebilir' ibaresi

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler ve öğretmen temaslı kabul edilecek, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edebilecekler” maddesi tepkiye neden oldu.

Uzmanlar, bu durumun pandemi ile mücadalede uygulanan genel kurallara aykırı yaklaşım olduğunu belirterek “Salgın hastalıkla mücadelede önce hasta, sonra temaslıları saptanır. Sağlıklı insanlara bu hastalığı geçirmesini engellemek için hastalar izole edilir; hasta ile teması olan ve şüpheli vakalar da karantinaya alınır. Söz konusu yaklaşım, salgının yayılmasını engelleme stratejisinden vazgeçme yaklaşımıdır” dediler.

‘SAĞLIĞI RİSKE ATIYORLAR’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan:

Yayılım arttıkça kaygılarımız da derinleşiyor. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlık riskine neden olmadan başlayabilmesi için bilimsel veriler ve şeffaf bilgi esas alınmalı. Ancak yayımlanan rehberde ‘yakın temaslı öğrenciler ve öğretmenler eğitime devam eder’ maddesi ile bilim insanlarının uyarıları temel alınmamakta. Bilimi referans almayan her adım öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız ve halk sağlığı açısından sağlık riskini arttırmaktadır.

NASIL DENETLENECEK?

Prof. Dr. Kayıhan Pala:

Bu durum şu ana kadar konuştuğumuz genel kurallara aykırı yaklaşım. Öğrencilerden biri Covid pozitif. Bu saptanıyor, hem o sınıftaki yakın temasta bulunduğu öğrenciler hem de öğretmenin devam etmesi isteniyor. “Bunlar kurallara uygun ağız ve burunlarına maske takarlarsa devam etsinler” deniyor. Bir defa kurallara uygun olup olmadığını, okulda bulunduğu sürede nasıl denetleyecekler? Bu mümkün değil. Türkiye şu an tehlikenin içinde. Salgını yönetemiyorlar. Temaslılar da gündelik hayatlarına devam etsinler diye öğrenciler üzerinden böyle bir yaklaşımı benimsemek gerçekten çok ciddi. Bu yaklaşım, salgının yayılmasını engelleme stratejisinden vazgeçme yaklaşımıdır.