Sağlık Bakanlığı verileri: En az aşı Hakkari ve Bayburt'ta yapıldı
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, toplam 20 milyon 515 bin 204 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. En az aşının ise Hakkari ve Bayburt'ta yapıldığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs aşısı yapılan yurttaş sayısı 20 milyon 515 bin 204’e ulaştı. 12 milyon 620 bin 579 kişiye 1. doz, 7 milyon 894 bin 625 kişiye ise 2. doz aşıları yapıldı. Kent bazında paylaşılan verilerde dikakt çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre, en çok aşı yapılan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir; en az aşı yapılan kentler ise Hakkari, Bayburt, Ardahan ve Iğdır olduğu görülüyor.
EN ÇOK AŞI YAPILAN İLLER
İstanbul’da 2 milyon 45 bin 162 kişiye 1. doz, 1 milyon 216 bin 872 kişiye ise 2. doz aşı yapılırken, Ankara’da 1 milyon 27 bin 494 kişiye 1. doz, 613 bin 55 kişiye 2. doz aşı yapıldı. İzmir’de ise 854 bin 169 kişiye 1. doz, 538 bin 272 kişiye 2. doz aşı yapıldı.
EN AZ AŞI YAPILAN İLLER
Bayburt’ta 10 bin 602 kişiye 1. doz, 6 bin 741 kişiye 2. doz aşı yapıldı. Hakkari’de 11 bin 830 kişiye 1.doz, 5 bin 549 kişiye 2.doz aşı yapıldı. Ardahan’da 15 bin kişiye 1. doz, 9 bin 981 kişiye ise 2. doz aşı yapıldı. Iğdır’da 17 bin 340 kişiye 1. doz, 10 bin 775 kişiye 2. doz aşı yapıldı.
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