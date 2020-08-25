Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

25 Ağustos 2020 Salı, 16:40

'TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN SAKINCALI'

Ceyhan, "Sağlık personelinin Covid-19 bölümünde çalışıyorsa iş kıyafetlerini mutlaka çıkarması, eve giderken dışarıya gideceği kıyafetin ayrı olup, o şekilde iş yerinden çıkması lazım. Yoksa günlük kıyafeti ile Covid-19 hastası ile temas etmek hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı ve ailesi açısından sakıncalıdır. Ben iş kıyafetleriyle dışarıya çıkıp toplu taşıma araçlarına binen sağlık personeli arkadaşlarımızın Covid-19 temaslı alanda çalıştığını düşünmüyorum" dedi.

'VİRÜS ELBİSEDE DÖRT SAAT KALABİLİR'

Ceyhan, sağlık çalışanı direkt Covid-19'lu biriyle temas ettiyse en az 4 saat civarında elbisesinde virüs bulunabileceğini belirterek, "Örneğin, bu kişiler toplu taşıma aracına bindi, başka kişi kendi eliyle o kişinin elbisesine dokunmadı diyelim; virüs bulaşmaz. Virüs atlayan, uçan, yürüyen bir varlık değil. O nedenle el ile o sağlık personelinin kıyafetine temas olabilir, eğer böyle bir durum olmadıysa korkulacak bir şey yok. Normalde hasta teması sırasında kullanılan iş kıyafeti giyildiğini düşünmüyorum. Sağlık kıyafeti giymiş olabilir; ancak hasta ile teması sırasında o kıyafeti giymiyordur. Giyiyorsa Covid-19 ile temas içeren bir işte çalışmıyordur" diye konuştu.



