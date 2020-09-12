Sağlık memuru Abdüllatif Sancar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipler Birliği (TTB), Şanlıurfa'da bir semt polikliniğinde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
TTB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
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