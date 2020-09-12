Sağlık memuru Abdüllatif Sancar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

12 Eylül 2020 Cumartesi, 15:22

TTB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

