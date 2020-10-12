Sağlıkçılar: 'Bakanlık ve hükümet bütün güvenimizi yıktı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayın 15’inden itibaren semptom ayrımı gözetmeksizin, koronavirüs testi pozitif çıkan bütün yurttaşların sayısını açıklayacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar Koca’nın sözlerini değerlendirdi.
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık “İhtiyatla karşılıyorum çünkü bakanlık ve hükümet bütün güvenimizi yıktı” diyerek “Hem Türkiye hem dünya kamuoyu hem de Dünya Sağlık Örgütü olarak aldatıldı, salgının uzamasına neden oldular” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı’na özür dileme çağrısı yaptıklarını anımsatan Saltık, “Gözlerimizle görmeden ve bizim birtakım doğrulama hesaplarımıza uyumunu kanıtlamadan inanmamız beklenemez” dedi.
‘U DÖNÜŞÜ’
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Koca’nın “ulusal çıkar” açıklamasını anımsatarak “Bakana göre, bir hafta önce ‘ulusal çıkar açısından riskli’ olan gerçek rakamların açıklanması, bu hafta ulusal çıkar açısından riskli görülmüyor demek ki. Bu bir ‘U’ dönüşüdür” dedi. Emir, 15’inden sonra açıklanacak rakamları takip edeceklerini vurguladı.
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