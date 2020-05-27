Sahada hakeme yaklaşan yandı!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde güncellemeye gitti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "20.05.2020 tarihinde TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' güncellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte o kurallar: