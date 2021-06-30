‘Şahdamarım’ gösterimine sanatseverlerden yoğun ilgi

Sanatseverlerin ilgisiyle karşılanan Dostlar Tiyatrosu’nun hazırladığı “Şahdamarım” adlı müzikli gösteri, 1 Temmuz’da başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00
‘Şahdamarım’ gösterimine sanatseverlerden yoğun ilgi
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Ahmed Arif’in ölümünün 30. yıldönümü nedeniyle Dostlar Tiyatrosu’nun hazırladığı, usta sanatçı Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği “Şahdamarım” adlı müzikli gösteri 1 Temmuz’da başlıyor.

Oyun, Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da prömiyerini yapacak. Tiyatroseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyle, ilk gösterinin biletleri kısa sürede bitti. Yeni gösteriler: 2 Temmuz - Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, 14 Temmuz - KüçükÇiftlik Park, 26 Temmuz - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Temmuz - İzmir Suat Taşer Tiyatrosu.


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