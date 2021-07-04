'Şahdamarım'dan görkemli açılış
Usta sanatçı Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve oynadığı “Şahdamarım” isimli müzikli gösteri Kadıköy'de görkemli açılış yaptı.
Ahmed Arif’in ölümünün 30. yıldönümü sebebiyle Dostlar Tiyatrosu’nun hazırladığı, usta sanatçı Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve oynadığı “Şahdamarım” isimli müzikli gösteri ilk kez Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelendi. Oyun, iki gün üst üste kapalı gişe oynadı.
“Şahdamarım”,
14 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta, 26
ve 27 Temmuz’da ise İzmir Kültürpark
Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
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