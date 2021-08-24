Sahipleri belli oldu: NASA'dan 500 bin dolar ödül
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ajansı ‘’Break the Ice Lunar Challenge’’ adını verdiği yarışmada 500 bin dolar ödül verdi.
NASA Ay’da maden arama çalışmalarını hayata geçirmeyi kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Uzay ajansı ‘’Break the Ice Lunar Challenge’’ adını verdiği yarışmayla 13 farklı ekibe toplamda 500 bin dolar (4 milyon 230 bin Türk Lirası) ödül verdi.
2020’nin Kasım ayında başvuruya açılan yarışmayı ABD, Kanada, Avustralya ve Sri Lanka’dan gelen ekipler arasından 125 bin dolar bütçeli projesiyle Floridalı şirket Redwire Space kazandı.
Proje iki keşif aracı, bir madencilik robotu ve hafif bir taşıma aracıyla Ay’daki buzu kırma ve tahliye etme faaliyetlerini yürütmeyi öngörmekteydi. Redwire Space, NASA’nın özellikle dikkat çektiği konulardan birine odaklanmasıyla zor da olsa rakipleri arasından sıyrılmayı başardı.
DERECEYE GİRENLER...
Dereceye girerek 25 bin dolar kazanan diğer ekipler ise şu şekilde:
AggISRU
Aurora Robotics
Lunar Lions
OffWorld Robotics
Oshkosh Corp.
Rocket M
Space Trajectory
Team AA-Star
Team LIQUID
Terra Engineering
NASA’nın Marshall Space Flight Center yöneticilerinden Monasi Roman’ın yaptığı açıklamaya göre, Ay’daki kaynakları güvenli ve sorumlu bir şekilde çıkarmak ancak farklı fikirleri böyle yarışmalarda bir araya getirerek mümkün görünüyor. Ay’daki buzları sürdürülebilir bir şekilde Dünya’daki yaşamsal kaynaklara çevirebilmek ve yeryüzündeki ihtiyacı karşılamak bu yarışmaların temel amacını oluşturuyor.
Kaynak: NTV
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