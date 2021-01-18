Sahipsiz atlar çocukların taşlı sopalı şiddetine maruz kaldı
İstanbul Arnavutköy'de sahipsiz atlar, çocuklar tarafından taşlı sopalı şiddete uğramış bir şekilde sokakta mahsur kaldı.
İstanbul Arnavutköy'de 5 gündür sokakta sahipsiz dolaşan 7 tane at besinsizlik sebebiyle çöplerden beslenmeye çalışıyorlar.
Çocukların taşlı sopalı saldırılarına uğrayan atlar, yaralı bir şekilde soğukta sokakta mahsur kaldılar.
Atlardan 1 tanesine kamyon çarptığı ve hayatını yitirdiği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Şengül Tiktaş'ın sosyal medya'daki ilanlarından ve aktivist Okan Oflaz'ın çalışmalarından sonra Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalan atları almak için bir ekip gönderdiği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden ve sosyal medyada ki ilanların sahibi Şengül Tiktaş, sosyal medyada gündem olana kadar atlarla kimsenin ilgilenmediğini ve 4-5 gündür sokakta sahipsiz olduklarını söyledi.
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