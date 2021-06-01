Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık vurgun! 18 tutuklama kararı
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından sahte dekont ve bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18’i tutuklandı. Bir yılda 25 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaştı. Ankara, Antalya, İzmir ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21’i gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dekontlarına el konuldu.
SAHTE KUPON
Operasyonla ilgili paylaşılan bilgilere göre bu kişiler, sosyal ağlarda takipçi sayısı yüksek hesaplar üzerinden ‘yasal bahis’ adı altında yayınladıkları sahte kuponlarla çok sayıda kişiyi ‘ağlarına düşürdü.’
Mağdurlara düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacaklarını vaat etti. Sonrasında ise oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayıp kazanılan tutarın alınması için ‘işlem ücreti’, ‘vergi ücreti’, ‘banka bloke ücreti’ adı altında para istedi.
BİNLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI
Bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere ise sahte avukat kimliği gönderip haciz ve tazminat davası açmakla tehdit etti. Bu yöntemle Türkiye genelinde binlerce kişi dolandırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 21 kişiden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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