Sahtelere kanmayın

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Koronavirüs salgını nedeniyle piyasada yok satan takviye edici gıda reklamları ile yurttaş kandırılıyor. Son 5 yılda 764 takviye edici gıda reklamının 743’ü mevzuata aykırı çıktı. Yaklaşık 7 milyon liraya yakın ceza kesildi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesine yanıt verdi. Pekcan, takviye edici gıda sektöründe, en sık karşılaşılan sorunun başta internet olmak üzere bu ürünlerin çeşitli mecralarda yapılan reklam ve tanıtımlarında, “zayıflatır, yağ yakar, kilo aldırır, boy uzatır, saç çıkartır, kelliği önler, cinsel performansı artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, muhtelik hastalıklara karşı korur veya hastalıkların tedavisine yardımcı olur” gibi mevzuata aykırı sağlık beyanlarının kullanılması ve böylece tüketicilerin aldatılıp yanıltılması olduğunu belirtti. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Pekcan, şunları kaydetti:

“2015 yılı başından itibaren günümüze kadar 764 adet takviye edici gıda reklamı incelenip karara bağlanmıştır. Bunlardan 21 adedi mevzuata aykırı bulunmamış, mevzuata aykırı bulunan 606 adet reklam için ‘reklamı durdurma cezası’, 137 reklam için de ‘idari para cezası ve durdurma cezası’ olmak üzere toplam 6 milyon 760 bin 476 TL idari para cezası uygulanmıştır.”