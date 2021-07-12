Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
Ardahan'da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde, salamura bidonuna saklanmış Demir ve Orta Çağ dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Ardahan'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi.
Manisa'dan Ardahan'a otobüsle tarihi eser gönderildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu otobüsün bagajında arama yaptı.
Aramada yaprak salamurası bidonuna gizlenen, poşet içinde 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede eserlerin Demir ve Orta Çağ dönemine ait olduğu bildirildi.
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