Salda Gölü'nde kıyıdan 500 metre geriye ahşap üniteler yerleştirildi

20 Aralık 2020 Pazar, 09:53

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde, Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde "revizyon"a gidildi.





Burdur Valiliğince acil ihtiyaçlara cevap vermesi için kurulan birimlerin kaldırılması planlanarak daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesi kararı alındı.

Karar doğrultusunda Beyaz Adalar Bölgesi'nde "ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek, "doğayla uyumlu" olduğu belirtilen ahşap üniteler konuldu. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi. Alanda yine ahşaptan kapalı ve açık hediyelik eşya satış birimleri de bulunuyor.

"Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı"nın ise gölden 2 kilometre uzakta oluşturulacak alanda çözüleceği belirtiliyor.

BAKANLIK 'ÇİVİ ÇAKILMAYACAK' DEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eylül ayında yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Salda Gölü çevresinde bungalov evler, betonarme, asansörlü ve klimalı yapıların inşa edileceğine dair haberler üzerine şöyle denilmişti:

"Defalarca ifade edildiği üzere, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir."

Açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili çevre duyarlılığını ortaya koyan tüm vatandaşlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Salda Gölü Özel Çevre Koruması Projesi ile Salda'yı geleceğe en güzel, en doğal haliyle ve bir emanet bilinciyle taşıyacağımızdan emin olmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı.