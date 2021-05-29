Saldırıya uğrayan doktor hasta yatağından video yayınladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:59

Dr. Ertan İskender, bu sabah hasta yatağından kendisini arayan soran, durumunu merak edenlere teşekkür etmek için bir video mesaj yayınladı. Durumu hakkında bilgi veren Dr. İskender, bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan parmaklarının durumunun 5 gün sonra belli olacağını söyledi.





Dr. İskender "Damar durumuna göre süreç belli olacak" dedi. Dün gece de belindeki kesik bölgesinde kanama olduğunu belirten Dr. İskender, "Bir atardamar kanadı, acil anjiyoya alındı. Hocalarımız damara müdahale etti, kanama durduruldu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana gelen olayda Asistan Doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan Bayram N.'yi uyardı, Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı.

Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. İskender'in, saldırıda kopan bir parmağı yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bayram N., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.