Salgında yaşamını yitiren sağlık emekçileri için duvar resmi yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini hastane duvarına yazdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri için bir anıt duvar hazırladı. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin duvarlarına, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi yazıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, sosyal medyadan bir video paylaşarak "Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının isimleri mural çalışması ile Eşrefpaşa Hastanemizin cephesinde İzmir’i selamlıyor. Canları pahasına canımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anıt duvar yer aldı. Anıt duvarda hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isimleri yer alıyor.
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