SALT’ta ‘beslenme’ sergisi, serinin üçüncüsü
İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken”, hem bir sergi hem de işbirliklerine dayalı bir kamu programı olarak SALT Beyoğlu’nda açıldı.
Etçil, hepçil, yerelci, vejetaryan ya da vegan beslenmeden farklı biçimde, “İklimcil” kavramı bir ürünün içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor. SALT’tan Meriç Öner ve Onur Yıldız tarafından programlanan sergi, kurumun 2018’de başlattığı “Sohbetler” serisinin üçüncü sergisi.
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