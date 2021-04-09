SALT’ta ‘beslenme’ sergisi, serinin üçüncüsü

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Etçil, hepçil, yerelci, vejetaryan ya da vegan beslenmeden farklı biçimde, “İklimcil” kavramı bir ürünün içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor. SALT’tan Meriç Öner ve Onur Yıldız tarafından programlanan sergi, kurumun 2018’de başlattığı “Sohbetler” serisinin üçüncü sergisi.

