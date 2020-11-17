Şampanya-gazoz krizinde yeni gelişme

17 Kasım 2020 Salı, 16:53

Formula 1'in ‘şampanyalı' geleneksel podyum kutlaması, Türkiye'de sönük kaldı. Bunun nedeni, pilotlara kutlama için şampanya yerine gazoz verilmesi! Mercedes takımının patronu Toto Wolff bu konuda “Eve (Hamilton'la) birlikte uçuyoruz ve bardaklarda podyumda gördüğünüz gibi gazoz olmayacak” dedi.

Alkolün tamamen yasak olduğu Arap ülkelerindeki kutlamalarda şampanya yerine gül suyu kullanılırken benzer tartışma, alkolün kısmen yasak olduğu Türkiye için yeni değil…

İstanbul’da daha önce düzenlenen son yarışların ardından da podyum kutlaması elma suyu veya gazozla yapılmıştı. Bu tartışmanın bir diğer boyutu ise şu: Podyumda şampanyalı kutlama yapılmazken, padoktaki tüm takımların, destekçilerin ve FIA'in özel tasarım kamyonlarında çalışanlara ve konuklara her türlü alkollü içki ikram ediliyor.

İSMAİL CESUR’DAN AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, ‘'Podyumda gazlı içecek meselesini rezalet olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu” dedi.

RAMAZAN’DA FORMULA OLMAZ!

Formula 1'de siyasi nedenlerden ötürü 23-25 Nisan'daki yarışı düzenleyemeyecek Vietnam'ın yerine nerede GP yapılacağına daha sonra karar verilecek. İstanbul, Portimao, İmola ve Mugello, bu boşluğu doldurmak için öne çıkan adaylar…

Ancak İstanbul Park'ın işletmecisi, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye'nin 2021'de Vietnam'dan boşalan yeri alabileceği iddiaları için Reuters'a yaptığı açıklamada “Müslüman ülkelerde Ramazan ayında yarış düzenlenmez çünkü taraftarlar oruç tutarken yarışlara gitmezler. Ramazan ayına yarış koymayız” dedi.