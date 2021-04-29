Şampiyon halterci, 5 litrelik su bidonlarıyla güç depoluyor

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:21

Antalya'da haltere başladıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonasında 2'ncilik elde eden Canan Canpolat (16), milli takım formasıyla şampiyonluk hayali pandemi nedeniyle ertelense de hedeflerinden vazgeçmedi. Koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak güç depoluyor.

Antalya'da oturan Canan Canpolat, 2 yıl önce halter sporuna başladı. Ailesi, boyunun kısa kalacağı, elini, ayağını inciteceği düşüncesiyle halter ile ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen Canan, antrenmanlara devam etti. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde ilk katıldığı turnuvada Antalya 1'incisi olan Canan, aynı yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlarının başarısı üzerine Canpolat ailesi de çocuklarına destek verip, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşması için yardımcı oldu. Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Canan, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı.

Ulusal ve uluslararası turnuvalar iptal edilince milli takım forması giyme hayalini erteleyen Canan, hedeflerinden vazgeçmeyerek evinde antrenman yapmaya başladı. Salgın nedeniyle spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde koşu, cimnastik ile ısınma hareketleri yapıp, su bidonlarıyla ağırlık çalıştı. Demir çubuğa 5 litrelik plastik su bidonları takıp halter gibi kullanan Canan, lastik ipi demir kapıya bağlayarak bacak ve kol kaslarını geliştiriyor. Pandemi sonrası halter müsabakalarının başlayacağı günü bekleyen Canan, yaşadığı apartmanın bahçesinde her gün antrenman yaparak güç depoluyor.

Türkiye şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini dile getiren Canan Canpolat, yaptığı açıklamada, hedefinin milli takım formasıyla dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Halteri çok sevdiğini anlatan Canan, "Antrenmanlara başladıktan 6 ay sonra Türkiye 2'nciliği kazandım. Ailem ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu, boyumun kısa kalacağı, bir yerlerimin incineceği düşüncesiyle karşı çıktı. Zamanla başarı kazanıp, halteri çok sevdiğimi anlayınca destek vermeye başladılar. Kısıtlama nedeniyle spor salonlarına gidemiyorum. Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum. Bahçede koşup, su şişelerinden yaptığım halterle ağırlık kaldırıyorum. Hedefim milli takım formasıyla uzun yıllar başarı elde etmek" dedi.