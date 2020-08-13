Şampiyonlar Ligi ön elemesine Covid-19 engeli
UEFA Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turuna yükselme maçında Kuzey İrlanda ekibi Linfield ile karşılaşacak Kosova şampiyonu Drita’da 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu maç iptal edildi ve Kosova ekibi hükmen mağlup sayıldı.
UEFA, tespit edilen vaka sonrası 11 Ağustos'ta Nyon'da oynanması gereken maçı 14 Ağustos Cuma gününe erteledi.
Ancak, dün akşam UEFA tarafından yapılan nihai açıklamada Covid-19 protokolü dikkate alınarak Drita’nın 3-0 hükmen mağlup sayıldığına ve Linfield’in bir üst tura yükselmesine karar verildi.
Linfield, 18 Ağustos’ta Polonya’da Legia
Varşova ile Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turu maçı oynayacak.
Drita kulübünde tespit edilen Covid-19
vakaları sonrası tüm takım karantinaya alındı.
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