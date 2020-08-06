Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım tehlikede mi?

06 Ağustos 2020 Perşembe, 08:25

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa’da yoluna devam eden takımı kalmamış oldu. Türkiye böylece, sezonu 33.600 UEFA ülke puanıyla ve 11. sırada kapattı. 2020/21 sezonunda Türkiye’de şampiyon olacak takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını kaybetmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kurallarına göre, sıralamada ilk 10’da yer alan ülkelerin takımları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

BİR İHTİMAL VAR…

Sporx’te yer alan habere göre; Süper Lig’in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak. 2020/21 sezonunda Türkiye’nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, hem liginde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı alır hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak.

Bu 10 ülke ise İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna…

İYİ HABER: SON 30 YIL

Şampiyonlar Ligi’nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız’dı.

AVUSTURYA TEHLİKESİ CİDDİ

Süper Lig kulüpleri için kritik bir detay ise 2020/21 sezonunda Avrupa’da gösterecekleri performans olacak. Ülke puanı açısından 11. sırada olan Türkiye, 12. sıradaki Avusturya’dan sadece 0.675 puan yukarıda bulunuyor.

Kötü haber ise 2022/23 sezonu için yapılacak hesaplamada. Zira, UEFA son 5 yılın puanlamasına bakıyor ve Türkiye’nin Avusturya’dan açık ara daha iyi olduğu 2015/16 sezonu puanlamadan kaldırılacak. O sezon Türkiye’nin ülke puanı 6.600 iken Avusturya’nın 3.800’dü. Son 3 yılda Avusturya kulüpleri, sürekli olarak Türk kulüplerinden daha iyi Avrupa puanı topladı.



Sonuç olarak; 2022/23 sezonu için 11. sıranın korunabilmesi ve dolaylı yoldan UEFA Şampiyonlar Ligi direkt grup katılım hakkının alınabilmesi için gelecek sezon kulüplerimizin en azından Avusturya kulüplerinden Avrupa’da daha iyi performans göstermesi gerekiyor.

UEFA’DA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI:

Kaynak: Sözcü-Skor