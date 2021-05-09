Şampiyonluk yolunda ince hesaplar; Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray!

09 Mayıs 2021 Pazar, 10:02

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Son 180 dakika öncesi Beşiktaş bir adım önde, Fenerbahçe ile Galatasaray ise hata kolluyor..

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN İKİLİ AVERAJ DURUMU

Zirvede Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 yenerken puanını 78'e çıkardı ve liderle arasındaki farkı 3'e indirdi. İkili averaj eşitlenirken Beşiktaş genel averajda da önde bulunuyor. Beşiktaş'ın +45, Galatasaray'ın +39 averajı bulunuyor. Ancak sarı kırmızılılar, salı günü küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacak. Burada alınacak farklı bir sonuç bütün hesapları değiştirebilir. Beşiktaş'ın ise Galatasaray'a geçilmesi için en az bir yenilgi ya da iki beraberlik alması gerekiyor. Galatasaray'a şampiyonluk için sadece Beşiktaş'ın puan yitirmesi yetmiyor. Fenerbahçe'nin de en az bir karşılaşmada kayıp yaşaması lazım.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY YARIŞI

Fenerbahçe'nin son saniyede attığı golle başkent deplasmanında Ankaragücü'nün yenmesi hem hesapları karıştırdı. Bu sonuçlardan sonra zirvede üçlü averaj denklemden çıktı. Fenerbahçeliler, şampiyon olmak için Beşiktaş'ın bir kez yenilmesini ya da iki kere berabere bitmesini bekleyecek.

Beşiktaş bir maçı kazanıp bir karşılaşmayı kaybederse 84 puana ulaşıyor. Bu durumda Kanarya'nın iki maçını da alması durumunda 86 puana çıkarak şampiyon olma şansı var. Son iki haftada üçlü averaj için bir şans bulunuyor. Bunun için Beşiktaş'ın iki maçı kaybetmesi, Fenerbahçe'nin iki maçta da berabere kalması ve Galatasaray'ın bir galibiyet, bir beraberlik alması gerekiyor. Bu ihtimalde çok düşük. Üçlü averajda Fenerbahçe son sırada bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray aynı puanı toplamış durumdalar. Ancak Beşiktaş daha fazla gol attığı için avantajlı durumda. Kartal, son iki haftada 4 puan çıkarırsa Galatasaray'ı puanla, Fenerbahçe'yi ikili averajla geride bırakıyor.