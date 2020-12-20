Samsun'da hastanede psikolojik tedavi gören hasta, aynı odada kaldığı hastayı öldürdü
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gören kadın, aynı odada kaldığı kadını öldürdü.
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde iki aydır bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gören A.K. (28), kaldığı aynı odada şizofreni teşhisiyle bir yıldır yatarak tedavi gören Nadiye Yıldız'ı (46) sabaha karşı yastıkla boğdu.
A.K'nin, katta görevli temizlik personeline Yıldız'ı boğduğunu söylemesi üzerine odaya giden sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
A.K, başka bir odada gözetim altına alındı.
Olay yerine giden polis ekiplerine ifade veren A.K'nin Yıldız'ı kendisini öldürebileceğini düşünerek uyuduğu esnada yastıkla boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
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