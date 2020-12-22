Samsun’da IŞİD'e şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde IŞİD terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda IŞİD şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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