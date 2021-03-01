Samsunlu eğitimciler: 'Eğitim camiasının başı döndü'
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okulların açılmasıyla ilgili aldığı kararlara tepki gösteren Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, “Açıyoruz, açmıyoruz. Eğitim camiasının başı döndü. Okulların açılışının net bir takvime bağlanmaması okul yönetimlerini, öğretmenleri, velileri, öğrencileri zor durumda bırakıyor” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okulların açılmasıyla ilgili aldığı kararlara tepki gösteren Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, “Açıyoruz, açmıyoruz. Eğitim camiasının başı döndü. Okulların açılışının net bir takvime bağlanmaması okul yönetimlerini, öğretmenleri, velileri, öğrencileri zor durumda bırakıyor” dedi.
'TALEBİMİZ NET'
Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu da “Eğitim ile ilgili kararların yerellere bırakılması ilerde daha sıkıntılı sonuçlar doğuracaktır. Talebimiz nettir; aşılama sürecinde gerekli 40 günlük süre dolmadan okulların açılması salgının seyrinde 3. dalganın yaşanmasına yol açacaktır. Bizler öğrencilerimizle sağlıklı ortamlarda buluşmanın gayreti içerisindeyiz ve bu çabamız devam edecektir” dedi.
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