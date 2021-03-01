Samsunlu eğitimciler: 'Eğitim camiasının başı döndü'

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okulların açılmasıyla ilgili aldığı kararlara tepki gösteren Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, “Açıyoruz, açmıyoruz. Eğitim camiasının başı döndü. Okulların açılışının net bir takvime bağlanmaması okul yönetimlerini, öğretmenleri, velileri, öğrencileri zor durumda bırakıyor” dedi.

'TALEBİMİZ NET'

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu da “Eğitim ile ilgili kararların yerellere bırakılması ilerde daha sıkıntılı sonuçlar doğuracaktır. Talebimiz nettir; aşılama sürecinde gerekli 40 günlük süre dolmadan okulların açılması salgının seyrinde 3. dalganın yaşanmasına yol açacaktır. Bizler öğrencilerimizle sağlıklı ortamlarda buluşmanın gayreti içerisindeyiz ve bu çabamız devam edecektir” dedi.