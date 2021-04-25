Samsunspor, Boluspor'u yendi, umutlandı
Boluspor, TFF 1'inci Lig'de kendi evinde rakibi Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Samsun Süper Lig umudunu sürdürdü.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Gökhan Barcın (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (x)- Muhsin (xx)(Dk.88 Atamer), Aykut (xx), Ali (xx), Fethi (x), Tugay (xx), Burak (x)(Dk.63 Kassongo x), Gyasi (x)(Dk.62 Arda x), Muhammed (xx)(Dk.84 Diouf), Abdullayev (x), Hamza (xx)(Dk.62 Oğuzhan x)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Erkam (xxx), Veli (xxxx), Yalçın (xxx), Mücahit (xxx), Yasin (xxxx), Gökhan Karadeniz (xxx)(Dk.75 Gökhan Alsan xx), Djedje (xxx)(Dk.75 Ferhat xx), Savicevic (xxx), Hamroun (xxx)(Dk.72 Guido Koçer xx), Coureur (xx) (Dk.46 Nadir xx)
GOLLER: Dk.25 Yasin Öztekin, Dk.49 Gökhan Karadeniz (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Muhsin, Kassongo (Beypiliç Boluspor), Ferhat (Yılport Samsunspor)
Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'de kendi evinde rakibi Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
25'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında, ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda top ağlara gitti:0-1.
28'inci dakikada, Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Gökhan Karadeniz'in kafa şutunu kaleci kornere çeldi.
41'inci dakikada, kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur'un aşırtma şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
46'ncı dakikada, Beypiliç Boluspor'un sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere gönderdi.
49'uncu dakikada, ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-2.
55'inci dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun'un şutunda top direkten döndü.
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