Sanat atölyelerinde yaz dönemi başlıyor

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Sanat atölyelerine katılmak isteyenler başvurularını çevrimiçi olarak yaptırabilecek. Kayıtlar, www.nilufersanatatolye.com web sitesi üzerinden alınıyor.

Atölyeler kapsamında, piyano, bağlama, keman, gitar, yan flüt, resim, drama, bale, ebru, kaatı, karikatür, tango, sirtaki ve yaratıcı yazarlık kursları üzerine eğitimler, alanında uzman kişilerce verilecek. Temmuz-ağustos aylarında verilecek eğitimler Konak Kültürevi, Beşevler Gençlik Merkezi, Barış Spor ve Gençlik Merkezi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze yapılacak.