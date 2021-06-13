Sanat atölyelerinde yaz dönemi başlıyor
Nilüfer Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından sanat atölyelerini yüz yüze eğitimlerle başlatmaya hazırlanıyor.
Sanat atölyelerine katılmak isteyenler başvurularını çevrimiçi olarak yaptırabilecek. Kayıtlar, www.nilufersanatatolye.com web sitesi üzerinden alınıyor.
Atölyeler kapsamında, piyano, bağlama, keman, gitar, yan flüt, resim, drama, bale, ebru, kaatı, karikatür, tango, sirtaki ve yaratıcı yazarlık kursları üzerine eğitimler, alanında uzman kişilerce verilecek. Temmuz-ağustos aylarında verilecek eğitimler Konak Kültürevi, Beşevler Gençlik Merkezi, Barış Spor ve Gençlik Merkezi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze yapılacak.
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