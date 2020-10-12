Sanatçılar, sahne emekçileriyle dayanışmak için bir araya geliyor

12 Ekim 2020 Pazartesi, 18:01

Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu, sahne çalışanları için harekete geçti.

14 sanatçı, 'Orkestrasız Solo Seslenmeler' isimli destek gecesinde, Covid-19 ile mücadele döneminde çoğu çalışamaz duruma gelen; maddi ve manevi anlamda büyük güçlükler yaşayan sahne çalışanları için sahneye çıkacak.

Tüm gelirlerin sahne sanatçılarına destek olmak için kullanılacağı gecede sahneye çıkacak isimler arasında Cem Adrian, Ceylan Ertem, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Onur Saylak, Sunay Akın & Nihat Sırdar, Sumru Yavrucuk ve Zeynep Bastık & Emircan İğrek yer alıyor.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşecek olan etkinlik, 27 Ekim’de saat 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.

Ahbap sahne emekçileri için sanatçıları bir araya getiriyor. 27 Ekim'de Harbiye Açık Hava'da tüm geliri sahne çalışanlarına destek için kullanılacak 'Orkestrasız Solo Seslenmeler' destek gecemize ister seyirci olarak, ister hediye bilet alarak katılabilirsiniz.@ahbapplatformu pic.twitter.com/928jBZ9cMF — Haluk Levent (@haluklevent) October 8, 2020

Dileyenler, sadece bilet alarak, konsere gitmeden de destek verebilecek.

Sahne ve müzik emekçileri ise bilet satışlarından elde edilecek gelirden faydalanabilmek için asgari yasal belgelerini yükleyerek 12 Ekim’den itibaren ahbap.org üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye buradan; sahne çalışanlarına destek olmak için satılan biletlere ise buradan ulaşılabilir.