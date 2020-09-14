Sanatçılardan ‘kırmızı’ protesto

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

İçişleri Bakanlığı’nin aldığı koronavirüs önlemleri doğrultusunda yine kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler doğrultusunda sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen, açık havada sosyal mesafeli olarak yapılan tiyatro, konser, sinema gibi etkinliklerin hepsi yarıda kaldı. Salgın nedeniyle geçim sıkıntısı çeken, büyük zorluklar yaşayan sanatçılarla birlikte, bu etkinlikler sayesinde çalışıp para kazanan sahne arkası emekçilerini de şimdi yine zor bir dönem bekliyor. Her gün işe toplu taşımayla gitmek zorunda kalan, evden çalışma fırsatı olmayan, salgının en çok etkilediği sınıflara yönelik pek bir önlem alınmazken, yine ilk sıralarda akla kültür sanat etkinliklerinin sonlandırılmasının gelmesi sanatçıların ve sanatseverlerin büyük tepkisini çekti.

UNIQ, açık hava sahnesini pandemide sıkıntı yaşayan tiyatroculara destek olmak için ücretsiz açmıştı. 7 Eylül’de başlayan, 30 Eylül’de sonlanması planlanan “Sahnede Yeniden Buluşuyoruz” etkinlikleri 5 gün bile süremedi. AN Yapım’dan yapılan açıklamada, “Pandemi’nin hayatımızı etkilemeyeceği, sanatın öncelendiği ve ‘yangında öncelikli kurtarılacaklar’ listesine alındığı, hakkaniyetli bir yakın gelecekte buluşmak umuduyla, hoşçakalın. ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ projesi sonlandı” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Caz Festivali’nin pandemi nedeniyle sınırlı sayıda, sanatçılara destek olmak amacıyla açık havada düzenlediği 13 ve 14 Eylül tarihli konserler de yapılamayacak. Bütün bunların yanı sıra birçok konser, tiyatro, sinema vb. etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Ancak sinemalarda filmler vizyona giriyor. Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerle ilgili bir genelge olmadığı için örneğin Zorlu PSM’de ekim ayında başlayacak kapalı etkinlikler için şu an bir iptal durumu yok. Ancak Amfi kısmında yapılacak sinema etkinlikleri iptal edildi.

Hava şartlarının el verdiği sürece açık havada yapılan kültür sanat etkinlikleri bile iptal edilirken, sanatçılar ve sanat etkinliklerinde çalışan emekçiler, zorlu bir kış mevsimi bekliyor. Sanat çevreleri pandeminin başından bu yana devletten yeterli desteği göremediklerini dile getiriyordu.

‘ANLAŞILAN MESAFENİZ BİZE’

Organizasyon sektöründe çalışanlar ve sanatçılar bu şartlar altında bırakılmalarına profillerini 7 günlüğüne kırmızıya çevirerek tepki gösteriyor. Müzik dünyasından Şevval Sam, Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, BaBa ZuLa, sinema dünyasından yönetmenler Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer profil resimlerini kırmızı renge boyadı. Tiyatrocu Sumru Yavrucuk da oyunların sosyal mesafeli izlendiğini kanıtlayan bir fotoğraf paylaşarak “Oyun izleme mesafesi budur! Neden bu yasak? Mesafeniz bize anlaşılan” sözleriyle karara tepki gösterdi. Engin Alkan’ın “Sanat emekçilerinin mücbir sebeplerden doğan anayasa ile güvence altına alınmış çalışma haklarından mahrumiyetlerini çözüme kavuşturmak devletin sorumluluğudur. Görmezden gelinemez” mesajını da birçok tiyatrocu profilinde paylaştı.

‘ÖZEL TİYATROLAR ÇÖKÜŞTE!’

Tiyatro Kooperatifi’nden ise bütün bu iptaller yaşanırken sert bir açıklama yapıldı. “Özel tiyatrolar çöküşte” başlıklı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen tüm tedbir koşullarına uyulmasına rağmen; yayımlanan genelgeyle yasaklanan düğün, kına gecesi, nişan, nikâh, sünnet düğünü vb. eğlencelere, ‘tiyatro’ etkinliklerinin de salt eğlence olarak görülüp dahil edilmesi bizleri derinden yaralamıştır” denildi. Ayrıca, çözüm üretilmesi çağrısı yapıldı ve şu önerileri yineledi: 1) Salgın dönemine özel acil bir yardım fonu oluşturularak var olan krizin hafifletilmesi, 2) Sahne sanatlarının ayakta kalması için gereken maddi koşulların oluşturulması,

3) Var olan sahnelerin ayakta kalabilmesi ve seyirciyle buluşabilmesi için salonlarda standardın oluşturulması.