Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta :Stranford Üniversitesi'nde film yapımcısı Shirin Neshat ile tarihçi ve yazar Abbas Milani’nin konuşması, İstanbul Modern “Sizin Perşembeniz Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin şubat konuğu Seçkin Pirim, İBB Şehir Tiyatroları şubat ayı etkinlikleri, Oyun Atölyesi’nin “Pencere” adlı oyunu var...
STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜCRETSİZ SANAT KONUŞMALARI
Stanford Üniversitesi, “Artists on the Future” serisi kapsamında bugün saat 19.00’da (PST saat 17.00’de) İran doğumlu sanatçı ve film yapımcısı Shirin Neshat ile İranlı-Amerikalı tarihçi ve yazar Abbas Milani’nin konuşmasını ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak. Konuşmalarda, tanınmış sanatçılar ve kültürel düşünce liderleri bir araya gelerek toplum için hayati öneme sahip konuları gündeme alırken; kamuya açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen sanatçı konuşmalarını izlemek isteyenlerin kayıt yaptırması yeterli oluyor.
Moderatörlüğünü Matthew Tiews’ın üstleneceği Milani ve Neshat’ın konuşmasına stanford.io/AOTF2 adresinden kaydolmak mümkün.
‘SİZİN PERŞEMBENİZ'İN KONUĞU SEÇKİN PİRİM
İstanbul Modern “Sizin Perşembeniz Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin şubat ayının konuğu Seçkin Pirim olacak. Sanatçının sistematik formlar oluşturan heykellerinden ilham alan atölye, katmanlar yaratarak bir bütünü tasarlamaya ve Pirim’in üretim pratiğinde sıklıkla kullandığı kâğıt malzemenin dinamiğini keşfetmeye davet ediyor.
Atölye, saat 16.00-17.00’de, çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı.
İBB ŞEHIR TIYATROLARI ‘SALONDAN YAYIN’DA
Şubat ayı etkinliklerinde bu hafta
İBB Şehir Tiyatroları’nın şubat ayında kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları:
11 Şubat Perşembe günü 20.00’de Ustalarla Söyleşi programının ilk konuğu oyuncu ve yönetmen Engin Gürmen olacak.
12 Şubat Cuma günü 20.00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden İfigenya adlı oyunun okuma provası yayınlanıyor.
13 Şubat Cumartesi günü 11.00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş’la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.
13 Şubat Cumartesi günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinin yeni konuğu sahne makinisti Sefa Demir olacak.
14 Şubat Pazar günü 15.00’te Geç Kalanlar isimli oyun seyirciyle buluşacak.
‘PENCERE’ ONLINE
Oyun Atölyesi’nin “Pencere” adlı oyunu 13 Şubat’ta saat 21.00’de online gösterilecek. Oyunun başrollerinde Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin rol alıyor. Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom’un Kyra’yı ziyaret etmeye karar verdiği ,o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?
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