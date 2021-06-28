Sanatta bu hafta

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

‘PİRAYE’ İZMİR’DE

Murat Çidamlı’nın yönettiği ve oynadığı “Piraye” seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Oyun 1 Temmuz saat 20.00’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Türk dilinin en büyük şairi Nâzım Hikmet, karısı Piraye’ye 1933’ten 1950’ye kadar, aralıklı olarak hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı. Oyun, bu mektupları konu alıyor.

FESTİVAL FİLMLERİ İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1-13 Temmuz tarihleri arasında gösterilecek. Gösterimler Maximum UNIQ Açıkhava’da kurulan sinemada gerçekleştirilecek.

Yarışmada yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. 34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, Maximum UNIQ Açıkhava’da film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

Toplam 9 dalda ödül verilecek ve ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ulusal Yarışma filmleri:

Av / Emre Akay

9,75 / Uluç Bayraktar

Sardunya / Çağıl Bocut

Bir Nefes Daha / Nisan Dağ

Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları

Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Govenda Ali û

Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar

Af / Cem Özay

Çatlak / Fikret Reyhan

Cemil Şov / Barış Sarhan

İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin

Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik

Sen Ben Lenin / Tufan Taştan

GALERİ SELVİN’DE ‘SESSİZLİKTE BİR GÜN II’

Nişantaşı’ndaki Galeri Selvin, 22 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında Hakan Cingöz, Huri Kiriş, Yonca Saraçoğlu ve Selim Büyükgüner eserlerinin Işık Gençoğlu küratörlüğünde bir araya geldiği, “Sessizlikte Bir Gün II” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Atölye 20 sanatçılarından Sevgi Karay ve Pembe Tüzüner’in metal heykelleri ve Mert Ergün’ün mermer yontu heykelinin de yer aldığı sergide ayrıca dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso’nun çini mürekkep eseri, Henri Matisse, Jean François Millet, Juan Gris’in de orijinal kâğıt üzeri desen işleri görülebilecek. “Sessizlikte Bir Gün II” sergisinde farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri ziyaretçilerle buluşacak.

‘PULSE: ELECTRİC MANNERİSM’ VENEDİK’TE KAPILARINI AÇTI

Hande Şekerciler ve Arda Yalkın‘ın oluşturduğu sanatçı ikilisi ha:ar‘ın yeni sergisi “Pulse: Electric Mannerism” Venedik’te kapılarını açtı. Sergi 26 Temmuz tarihine kadar Venedik’te bulunan GAD’da (Giudecca Art District), MoCDA ve CerModern işbirliğiyle gerçekleşecek.

“THE_SPACE_WE_LIVE_IN”, 21 Mayıs’tan Aralık ayının sonuna kadar GAD alanlarında yer alacak 12 sergi, söyleşi, performans, küratöryel proje ve yerleştirmeden oluşan zengin bir dizi etkinlik serisinin başlığını oluşturuyor. Mimari, uzay, bilim ve sanat hakkındaki projeleri bir araya getiren etkinlik dizisine ha:ar da “Pulse: Electric Mannerism” sergisiyle dahil oluyor.