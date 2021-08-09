Sanatta bu hafta

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

AYVALIK MÜZİK FESTİVALİ’NDE BU HAFTA

Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, yarın saat 21.00’de şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayacak.

Festival programında bu hafta, 13 Ağustos’ta saat 21.00’de, Anadolu Nefesli Beşlisi, 14 Ağustos’ta ise saat 19.00’da A Capella Boğaziçi konser verecek.

AÇIK HAVADA KONSER KEYFİ...

BtcTurkPRO ana sponsorluğundaki ‘açıkhava konserlerinde bu hafta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 13 Ağustos’ta Duman, 14 Ağustos’ta Zülfü Livaneli, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 13 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 14 Ağustos’ta ise Mabel Matiz konser verecek. Konserle 21.15’te başlayacak.



ÜÇ BOYUTLU SERGİ, ÇEVRİMİÇİ DE GÖRÜLEBİLİR



Danimarkalı sanatçı Jakob Kudsk Steensen, oyun yazılımıyla ürettiği üç boyutlu enstalasyon ile Berlin’in en ünlü gece kulübü Berghain’ı bir bataklığa çevirdi. Bir süredir gece kulübü yerine sanat merkezi olarak hizmet veren Berghain, Steensen’in “Berl-Berl” adlı eserine 26 Eylül’e kadar ev sahipliği yapacak.

Adı Berlin’den gelen “Berl”, Slav dilinde bataklık anlamına geliyor. Geçmişte bataklıklarla dolu olan bölgenin büyük kısmı 18. yüzyılda kurumuştu. Artnet’in haberine göre gösteride kullanılan tüm fotoğraflar Nature Museum’un arşivinden alındı veya bölgede kalan sulak alanların görsellerinden meydana getirildi.

İklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan gösteri, Berlin merkezli sanat kurumu Light Art Space’in desteğiyle düzenlendi. İki kata yayılan yaklaşık 12 ekran ve yansıtıcı zeminlerle farklı bir “gerçeklik” sunan deneyim, özellikle sel ve yangın felaketleriyle boğuşulan günümüzde, izleyiciye bu kurgu versiyonun gerçek hale gelebileceğini hatırlatıyor.

‘DİRENİŞ’ FİŞEKHANE’DE

Jonathan Jakubowicz’in yönettiği “Direniş” adlı film saat 21.00’de Fişekhane Açık Hava’da gösterilecek. Filmde Jesse Eisenberg, Clémence Poésy ve Matthias Schweighöfer rol alıyor.

Moonwalk’tan Palyaço Bip’e, Marcel Marceau’nun bir şovmen olarak etkisi efsanevidir. Ancak bir yeraltı Fransız direniş savaşçısı olarak, gençliğinin anlatılmamış hikâyesi, sanatsal mirası kadar olağanüstü. Nazi işgali altında Fransa yenik düşerken, gölgelerde bir yaşam için spot ışığı hayallerini bir kenara bırakır. Marcel, yetim kalmış Yahudi çocukları Alpler’den İsviçre’nin güvenli bölgesine taşımak için yollara çıkar. İlham veren gerçek hikâyeye dayanan “Direniş”, sayısız hayatı sonsuza dek değiştirecek özverili bir eylemin devrimci hikâyesini takip ediyor.