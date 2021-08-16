Sanatta bu hafta

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

14 SANATÇI, 15 YAPIT

İstanbul Modern’in koleksiyonundan oluşturduğu “Etkileşimler” adlı yeni sergisi, sanatçıların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor.

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide 14 sanatçının 15 çalışması sergileniyor.

“Etkileşimler”de, Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Mahmoud Obaidi, Sarkis, Matt Saunders, Şener Özmen ve Thomas Ruff’un yapıtları izleyiciyle buluşuyor.

Sergi 30 Eylül 2021’e kadar görülebilir.

KORKU SEVENLERE ‘KURYE’

Dominic Cooke’un yönettiği “Kurye” 17 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da saat 21.15’te gösterilecek. Filmde, Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan rol alıyor.

Filmde, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz işadamı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasındaki ilişki anlatılıyor.

MFÖ KONSERİ AÇIK HAVADA

Kemerburgaz Yaz Konserleri serisi MFÖ ile devam ediyor. İstanbul’un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz’da 21 Ağustos’ta saat 20.30’da yapılacak.



BAŞROLDE ANADOLU VAR

Güngör Dilmen’in yazdığı, Görkem Yeltan’ın yönettiği, Ayça Bingöl’ün rol aldığı “Ben Anadolu” 18 Ağustos’ta saat 21.00’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Oyun konusunu ekip şöyle özetliyor; “Onların yaşadığı çelişkiler bazen kadın olmanın bazen de cinsiyetin ötesinde insan olmanın, yalnızca var olmanın getirdiği derin çelişkilerdir. Kimi kadınlar yaptıkları seçimler sonunda tökezlemiş, kimi direnmiş, yazgısına ve tarihe meydan okumuş, tazelenmiş, kimi bir uygarlığın kurulmasına kimi de yıkılmasına ön ayak olmuş; kimi dimdik ayakta yüzyıllar öncesinden bugüne taşımış adını; kimi de yok olup gitmiş kadınlar... Oyunun başrolünde her zaman Anadolu vardır.”