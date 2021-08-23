Sanatta bu hafta

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

VADİ’DE ORTAÇGİL VE REDD KONSERİ



Bülent Ortaçgil ve Redd 28 Ağustos'ta Turkcell Vadi Açıkhava’da saat 21.00'de konser verecek.

‘DALİ’NİN KADINLARI’ HER BİRİ AYRI RENK



Ali Düşenkalkar'ın yönettiği "Dali'nin Kadınları" adlı oyunu 27 Ağustos'ta saat 21.00'de Vadi İstanbul'da sahnelenecek. Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo aynı anda sahnede. Dali’nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak. Oyunda, Hatice Aslan - Devrim Nas - Açelya Devrim Yılhan - Gülin İyigün - Melda Narin Güler rol alıyor.

