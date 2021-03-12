Sanayi üretim rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,0 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.
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