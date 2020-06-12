Sanayi üretimi çakıldı! Üretim yüzde 31.4 düştü

12 Haziran 2020 Cuma, 10:06

Sanayi üretimi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 31,4 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 30,4 gerileme yaşandı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı nisan ayında, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

