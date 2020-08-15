Sanayi yerinde saydı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), dün açıklanan “Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2020” raporu, Covid- 19 salgınının etkisiyle nisan (yüzde -31.3) ve mayıs (yüzde -19.4) ayında büyük darbe alan sanayi üretiminin haziranda toparlanmaya başladığını gösterdi.

Ancak bu toparlanmada geçen yılın aynı ayındaki önemli düşüş baz etkisine neden oldu. Haziran 2020’de genel sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı. Sanayi üretimi Haziran 2019’da ise yüzde 3.5 düşmüştü.

ELEKTRONİK ÖNDE

Haziran 2020’de sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı. İmalat sanayi kapsamında dikkat çekici artış yüzde 21.5 ile elektronik ve bilgisayar imalatında görüldü. Otomotivde ise yüzde 20.4 düşüş var.

VARANK MEMNUN

Öte yandan sanayi üretimi, haziran ayında Mayıs 2020’ye göre yüzde 17.6 arttı. Bu kapsamda artış madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 7.8, imalat sanayiinde yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 6.7 arttı. Ayrıca sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 azaldı. Sonuçları yorumlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk” dedi.