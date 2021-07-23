Sancaktepe'de korkutan yangın: Anne ve çocuğu dumandan etkilendi
Sancaktepe'de 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi.
Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri apartmanı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen daire sakini anne ve çocuğu ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, tedbir amaçlı en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi. Evden dumanların yükselmesi ve itfaiyenin müdahalesini çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.
FIRIN DUMANI ZANNETTİM
Bina sakinlerinden Sadettin Karaca, "Ben zannettim ki ekmek fırını bir şeyler yakıyor. Cama bakınca alevlerin yükseldiğini gördüm" şeklinde konuştu.
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