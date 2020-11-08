Şanlıurfa Tabip Odası açıkladı: Başhekimin kardeşleri doktora şiddet uyguladı!
Şanlıurfa Tabip Odası, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek’in koronavirüs tedavisi gören babasının önceki gün entübe olmasının ardından kardeşi ve akrabalarının hastaneye giderek, birimde görevli asistan doktorlarla tartışıp darp ve tehdit ettiklerini ileri sürdü. Başhekim Güzelçiçek olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Şanlıurfa Tabip Odası, Başhekim Güzelçiçek’in derhal istifa etmesini istedi ve olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.
Şanlıurfa Tabip Odası, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek’in koronavirüs tedavisi gören babasının entübe olması sonrası Başhekimin kardeşi ve akrabalarının hastaneye giderek, orada görevli asistan doktorlarla tartışıp fotoğraflarını çekerek, önce tehdit ettiklerini ardından darp ettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
TABİP ODASI: BAŞHEKİM ÖRTBAS ETTİ, 3 BEYAZ KOD İPTAL EDİLDİ
Şanlıurfa Tabip Odası, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklamada, olay esnasından şiddete maruz kalan doktorların 3 defa Beyaz Kod çağrısında bulunduğunu, ancak çağrıların hastane yönetimi tarafından iptal edildiğini, yaşanan olayların Başhekim tarafından örtbas edildiğini savundu. Şanlıurfa Tabip Odası’nın twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
“Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek’in kardeşleri ve yakın akrabaları 05.11.2020 tarihinde pandemi polikliniğinde başhekimin akrabaları olduklarını söylemiş ve hastaneyi hekimlerin başına yıkmakla tehdit edip izinsiz fotoğraflarını çekerek, şantaj uygulamışlardır.
Bu durum Başhekim tarafından örtbas edilirken 06.11.2020 tarihinde yine aynı güruh tarafından başhekimin arrest olan babasına tıbbi müdahale yapmak amacıyla bulunan asistan hekim arkadaşımız, koruyucu ekipman dahi giymeden hızlıca gittiği olay yerinde başhekimin kardeşi tarafından fiziksel ve sözel şiddete uğramıştır.
Şiddete maruz kalan hekimin 3 defa Beyaz Kod çağrısı ise hastane yönetimi tarafından iptal edilmiş ve güvenlik güçlerinin olay yerine intikal edip hekimin güvenliğinin sağlanması engellenmiştir. Yaşanan bu olayın takipçisi olduğumuzu ve Başhekimin derhal istifa etmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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